В Мурманске завершился чемпионат области по тайскому боксу

Наталия Бурдина.

Чемпионат Мурманской области по тайскому боксу. Борьба за лидерство - между шестью командами. Всего - 80 спортсменов от 10 лет и старше. Самые напряженные бои, а было и много спорных, - в финале соревнований. Победителям - медали и возможность представлять регион на состязаниях федерального уровня. Заполярные спортсмены неоднократно входили в состав сборной России по тайскому боксу. Среди наших земляков есть чемпионы и призеры первенств мира.

Главный судья чемпионата, президент федерации тайского бокса Мурманской области Дмитрий Мурашкин: "В Грозном состоится Первенство России среди юношей-юниоров, в марте месяце. Будет чемпионат, первенство Северо-Запада будет проходить в Твери в мае месяце и летом будет чемпионат России".