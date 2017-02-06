Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
06.02.2017 14:10

В Мурманском областном краеведческом музее начала работу выставка "Красота Севера в отражении рук мастера"

Елена Сивонен, Наталия Бурдина.

Сегодня Международный день саамов. В Мурманском областном краеведческом музее начала работу выставка. "Красоту Севера в отражении рук мастера" одной из первых оценила глава региона Марина Ковтун. Саамские изделия: одежда, головные уборы, пояса, украшения, книги о саами и на саамском. Предметы декоративно-прикладного искусства. Личная коллекция - наследие саамской мастерицы - Анастасии Елисеевны Мозолевской.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Уникальный человек, уникальная коллекция. Я говорю об Анастасии Елисеевне Мозолевской, которая с таким трепетом, с такой любовью эту коллекцию собирала. Она была не только наставником для молодежи, но и подвижником. Благодаря таким людям, народное искусство сохраняется и будет жить в веках. Очень интересная экскурсия, я думаю, что жителям Мурманской области обязательно нужно на ней побывать".
В областной детско-юношеской библиотеке открылась персональная выставка мурманского художника Юрия Ерёмина. Больше 30 лет автор изучал саамский фольклор и обычаи. Художник говорит: со временем его стиль немного изменился - стал более живописным. Главная задача — посредством творчества рассказывать детям о том, кто такие саамы, об их традициях и быте.
Юрий Еремин: "Допустим, что такое карега, допустим, что такое тупа, да, допустим, изба их, или вежа - чем отличается тупа от вежи, чем кувакса отличается от чума".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.31
Евро = 63.82
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.