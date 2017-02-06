В Мурманском областном краеведческом музее начала работу выставка "Красота Севера в отражении рук мастера"

Елена Сивонен, Наталия Бурдина.

Сегодня Международный день саамов. В Мурманском областном краеведческом музее начала работу выставка. "Красоту Севера в отражении рук мастера" одной из первых оценила глава региона Марина Ковтун. Саамские изделия: одежда, головные уборы, пояса, украшения, книги о саами и на саамском. Предметы декоративно-прикладного искусства. Личная коллекция - наследие саамской мастерицы - Анастасии Елисеевны Мозолевской.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Уникальный человек, уникальная коллекция. Я говорю об Анастасии Елисеевне Мозолевской, которая с таким трепетом, с такой любовью эту коллекцию собирала. Она была не только наставником для молодежи, но и подвижником. Благодаря таким людям, народное искусство сохраняется и будет жить в веках. Очень интересная экскурсия, я думаю, что жителям Мурманской области обязательно нужно на ней побывать".

В областной детско-юношеской библиотеке открылась персональная выставка мурманского художника Юрия Ерёмина. Больше 30 лет автор изучал саамский фольклор и обычаи. Художник говорит: со временем его стиль немного изменился - стал более живописным. Главная задача — посредством творчества рассказывать детям о том, кто такие саамы, об их традициях и быте.

Юрий Еремин: "Допустим, что такое карега, допустим, что такое тупа, да, допустим, изба их, или вежа - чем отличается тупа от вежи, чем кувакса отличается от чума".