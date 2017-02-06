Атомный ледокол "50 лет Победы" вернулся на базу "Атомфлота"

Андрей Зайцев.

Работали от Мурманска до Тихого океана на всей протяжённости Северного морского пути. Начали в районе порта Анадырь, где взяли на борт членов Арктического Совета и доставили в Певек. Ледовая обстановка в Арктике сейчас очень быстро меняется - сильные ветры. Тем не менее, экипаж ледокола успешно провёл к местам следования без одного 100 судов. Капитан Дмитрий Лобусов уже 30 лет трудится на трассах Севморпути. Но этот рейс стал и для него, и для всего экипажа, особенным. Впервые в истории арктической навигации атомный ледокол Росатомфлота успешно завершил сверхпоздний транзитный рейс.

Капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов: "20-го декабря в районе мыса Дежнёва приняли под проводку 2 судно одно из них - большой модулевоз для порта Сабетта. И маленький пароход "Арктика". И через весь Севморпуть в Сабетту их в столь поздние сроки успешно провели".