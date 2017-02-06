МЧС России проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».

Фестиваль призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде, пропагандировать здоровый образ жизни.

К участию в фестивале приглашаются коллективы любой направленности образовательных организаций Мурманской области, а также индивидуальные участники. Предусмотрены очный и заочный (видео выступления, фотоработы художественного конкурса (электронная версия) этапы участия в конкурсах фестиваля. Возраст участников – от 7 до 18 лет.

В фестивале предусмотрены следующие конкурсы:

1. Конкурс художественного творчества (изобразительное и декоративно-прикладное).

Тематика конкурса - «МЧС: Мужество-Честь-Спасение». Фотографии работ отсылаются по электронной почтеzvezdaspaseniya@mail.ru, а оригиналы работ по адресу 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (с пометкой «Фестиваль»).

2. Конкурс литературного творчества (авторские стихи и проза).

Тематика конкурса - «МЧС: Мужество-Честь-Спасение». Работы предоставляются в виде аудио- или видеозаписи по электронной почте zvezdaspaseniya@mail.ru.

3. Конкурс музыкально-исполнительского творчества (вокал, инструментальный жанр, хореографический жанр).

Тематика конкурса - «Звезда Спасения. Героям спасения посвящается». Работы предоставляются в виде аудио- или видеозаписи по электронной почте zvezdaspaseniya@mail.ru.

4. Конкурс сценического творчества (художественное слово, театральные постановки).

Тематика конкурса - «Звезда Спасения. Героям спасения посвящается». Работы предоставляются в виде аудио- или видеозаписи по электронной почте zvezdaspaseniya@mail.ru.



Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Заявки и работы принимаются в оргкомитет фестиваля до конца марта текущего года.

Подведение итогов Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» и церемония награждения будут проводиться в форме гала-концерта в апреле текущего года.

Министерство образования и науки Мурманской области