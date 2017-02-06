В г. Мурманске 6-8 февраля пройдут соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу

С 6 по 8 февраля 2017 года в г. Мурманске на базе лыжного стадиона ГАУМО «МОСШОР» при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России» состоятся областные открытые соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу в зачет 57 Праздника Севера учащихся по программе «Специальная Олимпиада России».

В соревнованиях примет участие 131 учащийся коррекционных школ, школ-интернатов и организаций дополнительного образования из 7 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманска, Кандалакши, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кольского района и ЗАТО г. Североморск.

В течение двух дней юноши и девушки в возрасте от 12 лет до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4 х 500 м, лыжных гонках от 50 м до 3 км и в снегоступинге от 25 до 400 м.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Все участники соревнований получат памятные значки Специальной Олимпиады Мурманской области, а также сладкие призы.

Начало соревнований 7 февраля в 12.30.

Министерство образования и науки Мурманской области