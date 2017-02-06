Детской литературе Финляндии посвящена встреча в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

7 февраля в 11 часов в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (ул. Буркова, 30, сектор литературы на иностранных языках) состоится мероприятие «Литературный диалог культур о детских писателях Финляндии».

Учеников и учителей мурманской школы №13 ждет встреча с представителем Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Анни Лаппела. Анни Лаппела – аспирант кафедры современных языков Университета города Хельсинки, пишет докторскую диссертацию по русской литературе.

Анни Лаппела расскажет об особенностях финской литературы для детей, познакомит с произведениями таких популярных авторов, как Леена Крун, Ханну Мякеля, Тимо Парвела, Синника и Тина Нопола. Участники встречи поговорят о писателях-иллюстраторах Туве Янссон и Маури Куннасе, поделятся своими впечатлениями от произведений финских авторов, расскажут о любимых героях книг. Также Анни Лаппелла проведет мастер-класс, на котором ребята смогут почувствовать себя художниками-оформителями.

Встреча пройдет в рамках празднования 100-летия независимости Финляндии и станет продолжением русско-финского межкультурного взаимодействия. Предыдущие встречи были посвящены финской музыке и живописи.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /