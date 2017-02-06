Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
06.02.2017 16:40

Сотрудники ГИБДД в Мурманске подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

В прошедшие выходные сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области несли службу в усиленном режиме в связи с проведением очередного этапа профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Впервые с момента создания Управления войск национальной гвардии в Мурманской области участие в операции приняли бойцы ОМОНа. Всего на дорогах областного центра в выходные дни вместе с 110 сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД дежурили 20 бойцов ОМОНа.

Сотрудниками полиции совместно с бойцами спецподразделения выявлено около 400 нарушений Правил дорожного движения, в том числе задержано 10 водителей с признаками опьянения.

В отношении одного водителя 1963 года рождения, задержанного полицейскими на выезде из областного центра, возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. В ходе проверки сотрудники дорожной полиции установили, что водитель «Волги» ранее был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Однако даже лишение водительских прав не остановило мурманчанина от поездки за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что такие операции проводятся в областном центре постоянно. Основная цель – это профилактика нарушений Правил дорожного движения, в том числе управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также контроль за состоянием дорожной обстановки.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области)
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.31
Евро = 63.82
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.