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06.02.2017 13:45

Юрий Талых стал вице-чемпионом мира по натурбану

Светлана Деменева.

Мурманский спортсмен Юрий Талых стал сегодня вице-чемпионом мира 2017 по натурбану. Мировое первенство проходит в Ватра-Дорней (Румыния). Глава региона Марина Ковтун в своем Твиттере одной из первых поздравила нашего земляка с блестящим результатом. Юрий Талых начал заниматься санным спортом с 1999 года в Кандалакше. Многократно становился победителем и призером Российских соревнований и международных соревнований. Бронзовый призер чемпионата мира 2011 г. Чемпион Европы 2012 г. в командной гонке. И вот теперь вице-чемпион мира 2017.
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