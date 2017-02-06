Юрий Талых стал вице-чемпионом мира по натурбану

Светлана Деменева.

Мурманский спортсмен Юрий Талых стал сегодня вице-чемпионом мира 2017 по натурбану. Мировое первенство проходит в Ватра-Дорней (Румыния). Глава региона Марина Ковтун в своем Твиттере одной из первых поздравила нашего земляка с блестящим результатом. Юрий Талых начал заниматься санным спортом с 1999 года в Кандалакше. Многократно становился победителем и призером Российских соревнований и международных соревнований. Бронзовый призер чемпионата мира 2011 г. Чемпион Европы 2012 г. в командной гонке. И вот теперь вице-чемпион мира 2017.