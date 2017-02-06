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06.02.2017 15:40

В Апатитах открывается выставка «Каменный цветок»

8 февраля в Апатитах начнет работу традиционная XXIV выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок – 2017».

На выставке будут представлены работы мастеров и экспозиции коллекционеров нашего региона, России, стран СНГ – изделия из камня и каменной крошки, образцы редких материалов и частные коллекции. Любителям украшений будет представлен широкий ассортимент ювелирных изделий и бижутерии. Всего ожидается более 100 участников. 

Церемония открытия выставки состоится 9 февраля в 13.30 в Большом выставочном зале Апатитского городского Дворца культуры имени В.К. Егорова (ул. Ленина, 24).

Выставку сопровождает обширная деловая программа. Так, ежедневно с 12.00 до 18.30 в Библиотеке-музее им. Л.А. Гладиной (ул. Ленина, 24а) будет проходить фотовыставка «Недра Кольского края». Посетителей выставки ждут мастер-классы, открытые лекции и даже экскурсионная программа.

Для посетителей «Каменный цветок» будет работать с 8 по 12 февраля с 11.00 до 19.30.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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