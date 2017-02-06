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06.02.2017 10:55

Сегодня утром в порт Мурманск на буксире доставлено маломерное рыболовецкое судно "Алтай"

Павел Контратьев.

В восточной части Баренцева моря оно потеряло ход из-за поломки главного двигателя. После получения сигнала от капитана, на помощь отправился спасательный морской буксир"Мурманрыба", патрулировавший место промысла.
Начальник ФГБУ "Северный ЭО АСР" федерального агентства по рыболовству Анатолий Леонтьев: "Мурманрыба" прибыл в район, взял на буксир, и успешно отбуксировал аварийное судно в порт Мурманск. В 06.15 сегодня оно было передано портовому буксиру "Безотказный" для постановки к причалу Рыбного порта. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, операция закончилась успешно".
После завершения операции морской спасатель "Мурманрыба" продолжил патрулирование района промысла. В настоящий момент в восточной части Баренцева моря его ведут порядка 70 рыбопромысловых судов. В конце марта"Мурманрыбу" сменит на посту спасательное судно"Атрия".
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