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07.02.2017 16:10

В Мурманске завтра зазвучит сирена

Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации заполярной столицы информирует о том, что 8 февраля на территории муниципального образования город Мурманск будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области.

Целью проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования для информирования населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.

Администрация г. Мурманска
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