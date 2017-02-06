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06.02.2017 14:40

Библиотеки Мурманской области принимают участие в проекте по созданию сводного каталога подписки на периодические издания

Мурманская областная научная библиотека разместила на своем официальном сайте «Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области». Он поможет узнать, какие журналы и информационные издания выписывают библиотеки региона. 

В проекте по созданию каталога принимают участие 29 библиотек Мурманской области: три областные, 21 муниципальная библиотека и пять библиотек организаций различных систем и ведомств. 

В каталоге отражена информация о поступлении журналов и информационных изданий с 2011 года. Не выходя из дома, можно узнать в какой библиотеке находится нужное вам издание. 

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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