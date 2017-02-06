В Мурманском областном художественном музее прошел торжественный вечер, посвященный Дню воинской славы России

Алексей Котович.

Торжественный вечер, посвященный Дню воинской славы России, прошел в областном художественном музее. Мероприятия давно стало традиционным. Гости - ветераны войны, труда, жители блокадного Ленинграда, их дети и внуки, представители общественных организаций, кадеты: "Дети блокады - странные дети, если встретишь - сразу заметишь. Глаза у них цвета глубокой печали. Но лица - улыбки дарить не устали".

73-я годовщина снятия блокады Ленинграда - центральная тема. Сотрудники музея подготовили для гостей лекцию о художниках, работавших и погибших в городе на Неве в эти страшные 900 дней. Также в программе мероприятия - выступления кадетов, творческих коллективов.

Старший научный сотрудник Мурманского областного художественного музея Ирина Мягкова: "Следующее такое мероприятие у нас будет в мае, и планируем мы уже на новой выставочной площадке - в культурно-выставочном центре на Софьи Перовской".