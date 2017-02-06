Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
06.02.2017 11:40

В Мурманском областном художественном музее прошел торжественный вечер, посвященный Дню воинской славы России

Алексей Котович.

Торжественный вечер, посвященный Дню воинской славы России, прошел в областном художественном музее. Мероприятия давно стало традиционным. Гости - ветераны войны, труда, жители блокадного Ленинграда, их дети и внуки, представители общественных организаций, кадеты: "Дети блокады - странные дети, если встретишь - сразу заметишь. Глаза у них цвета глубокой печали. Но лица - улыбки дарить не устали".
73-я годовщина снятия блокады Ленинграда - центральная тема. Сотрудники музея подготовили для гостей лекцию о художниках, работавших и погибших в городе на Неве в эти страшные 900 дней. Также в программе мероприятия - выступления кадетов, творческих коллективов.
Старший научный сотрудник Мурманского областного художественного музея Ирина Мягкова: "Следующее такое мероприятие у нас будет в мае, и планируем мы уже на новой выставочной площадке - в культурно-выставочном центре на Софьи Перовской".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.31
Евро = 63.82
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.