Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
06.02.2017 14:20

В г. Полярные Зори возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Полярнозоринский» стало известно, что один из руководителей муниципального дорожного хозяйства г. Полярные Зори совершил мошенничество с использованием служебного положения.

Оперативники в ходе проверки установили, что житель города Полярные Зори 1985 года рождения, занимая руководящую должность в одном из управлений городской администрации, имел полномочия по заключению муниципальных договоров на осуществление ремонта дорог.

В 2015 году управлением городского хозяйства г. Полярные Зори с одной из фирм города был заключен муниципальный контракт на проведение ремонта дорог. По условиям контракта, после окончания зимы организация должна была в рамках гарантии своей работы осуществить ямочный ремонт дороги. Данная работа организацией была выполнена весной в полном объеме.

В целях хищения бюджетных средств руководитель управления оформил фиктивный договор с другой фирмой, зарегистрированной в г. Апатиты, на выполнение ямочного ремонта дороги после окончания зимы, который по факту был уже проведен другой организацией. В ходе проверки полицейские установили, что фирма, с которой был заключен фиктивный договор, не имела в своем штате работников, а только директора.

На счет подставной фирмы за якобы проведенный ее работниками ямочный ремонт дороги были перечислены бюджетные средства в сумме 70 тысяч рублей. Данные денежные средства в дальнейшем были распределены между руководителем управления и директором подставной фирмы.

По факту мошенничества с использованием служебного положения в отношении чиновника следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.31
Евро = 63.82
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.