Новости УФССП России по Мурманской области

В межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, как основного вида наказания, в размере 50 тысяч рублей в отношении жителя г. Мончегорска, осужденного по ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»).

Приговором Мончегорского городского суда мужчине была предоставлена рассрочка исполнения приговора с выплатой в первый месяц 10 тысяч рублей и по 8 тысяч рублей в каждом последующем месяце.

Судебный пристав лично вручил осужденному копию постановления о возбуждении исполнительного производства и разъяснил положения ст. 32 УИК РФ о замене штрафа иным видом наказания в случае неисполнения решения суда об уплате штрафа.

Должник условия представленной рассрочки не соблюдал и через полгода уголовный штраф не оплатил. Судебный пристав направил в суд представление о замене штрафа иным видом наказания. Мончегорским городским судом вынесено постановление об удовлетворении представления судебного пристава. Неотбытое наказание по приговору суда заменено на 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области