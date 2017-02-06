В электронной библиотеке «Кольский Север» появится новая коллекция, посвященная Году экологии

Мурманская областная научная библиотека продолжает работу по оцифровке изданий для электронной библиотеки «Кольский Север». На сегодняшний день она включает более 4 тысяч книг, аудиовизуальных документов, фотодокументов, статей из журналов и сборников, а также периодических изданий о Мурманской области.

К Году экологии библиотека готовит новую электронную коллекцию «Природа и экология». В нее будут включены материалы о животном и растительном мире Мурманской области, ее природных особенностях, заповедниках, экологии и географии. В коллекцию войдут также ежегодные доклады о состоянии окружающей среды Мурманской области, литература по экологическому образованию, издания природоохранных общественных организаций Мурманской области, журналы «Прикладная экология» и «Живая Арктика».





/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/