В Ковдоре возбужденно уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранного гражданина

Прокуратура Ковдорского района признала законным постановление органов дознания межмуниципального отдела МВД России «Полярнозоринский» о возбуждении в отношении жительницы Ковдора уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Согласно материалам дела, в конце декабря 2016 года ковдорчанка зарегистрировала по своему месту жительства гражданку Республики Беларусь, заведомо зная, что данная женщина по месту регистрации проживать не будет.

Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ход расследования уголовного дела под надзором прокуратуры.

Прокуратура Мурманской области