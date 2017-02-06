Ребята из мурманской ДТШ стали победителями Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Время чудес" в Великом Устюге

Любовь Дубова.

Гран-при - у северян! Воспитанники Детской театральной школы привезли награды с родины Деда Мороза. Из Великого Устюга, где состоялся III Международный фестиваль хореографического искусства "Время чудес". Жюри отметило, без исключения, все номера мурманчан.

В танцевальном классе Детской театральной школы репетиция. В зале - старшая хореографическая группа. Без пяти минут выпускники. Каждое движение, даже мимика, выверены.

Ученица Детской театральной школы Арина Бабкова: "У нас главное правило, что нужно прожить номер, отработать так, как будто мы частичка этого всего. Мы стараемся вместе работаем".

Танец "Крик" - один из номеров конкурса "Время чудес". Он завершился на днях в Великом Устюге. Откуда северяне привезли целую россыпь наград. В том числе, главную - Гран-при фестиваля.

Руководитель хореографической группы Детской театральной школы Наталья Пилипенко: "На любые конкурсы, куда бы мы не ездили, всегда говорят: "Так дети владеют у вас актерским мастерством" - если хореографический конкурс. А если это конкурс театральный, все говорят: "Какие у вас пластичные дети, дети просто развиты. Лучшая хореография спектакля".

На родине Деда Мороза встретились танцоры из 15 городов России. Мурманск представляла лишь часть большого коллектива детской театральной школы. Сразу в двух возрастных номинациях. Северяне исполнили современные и народные танцы. Все номера отмечены дипломами лауреатов первой степени. В дополнение - награды за артистизм и костюмы.

Ученица Детской театральной школы Юлия Сакулина: "Когда мы приехали на конкурс, были мнения, что мы займем какие-то места, но совсем не думали, что будем победителями конкурса. Мы готовились не так уж и долго, поэтому не было таких сильных надежд".

По итогам конкурса мурманчане номинированы на получение Международной премии детского и молодежного творчества "ARTIS - 2017". Победителей объявят в конце года в Санкт-Петербурге. Сейчас ученики и педагоги готовятся к большому празднику - 20-летию Детской театральной школы. День рождения она отметит 17 февраля.