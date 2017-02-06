Сюрреалистические полотна, пейзажи, выполненные в импрессионистской манере. В Мурманске открылась выставка, посвящённая 25-летию апатитского творческого объединения художников "Галерея-М"

Алексей Котович.

В культурно-выставочном центре областного художественного музея открылась выставка, посвящённая 25-летию апатитского творческого объединения художников "Галерея-М". В экспозицию вошли более ста работ как участников объединения разных лет, так и гостей, выставлявшихся в галерее за минувшие четверть века. Сюрреалистические полотна здесь соседствуют с пейзажами, выполненными в импрессионистской манере, рядом с беспредметной живописью - экспрессивный портрет. За четверть века первый частный выставочный зал в Заполярье провел более 200 выставок. Начиналось все в 91-м, в Апатитах. Толчком послужили августовские события и, последовавший за ними распад Советского Союза. Первая выставка так и называлась - "Живопись времён переворота".

Художник, участник выставки (г. Апатиты) Александр Зайцев: "После советского строя, когда все регламентировалось - обнаженную натуру выставлять нельзя было, когда поощрялся только соцреализм такой махровый - рабочие в рукавицах с кувалдой, еще что-то. А тут можно было писать - что угодно. И оказалось, что даже простые вещи какие-то, из ничего можно сделать что-то любопытное".

Отцы-основатели галереи - художники Игорь Клюшкин, Игорь Чайковский и Александр Терещук. "Продвигали", в первую очередь, актуальное и альтернативное искусство.

Художник, участник выставки (г. Санкт-Петербург) Игорь Клюшкин: "Задача галереи была, с одной стороны, продвигать свое творчество, с другой стороны показывать те тенденции в современном искусстве, которые происходят. Достаточно резкие такие стилистики, которые здесь представлены, которые необычны, может быть для современного зрителя - но они существуют. Искусство развивается, оно не только воспроизводит действительность - оно пытается его осмыслить таким образом". Выставки проводились не только в Апатитах, но и в других российских городах: Мончегорске, Кировске, Пскове, Санкт-Петербурге, а также за рубежом - в Швеции, Финляндии, Германии.

Художник, участник выставки (г. Мурманск) Максим Драницин: "Они, скорее, пропагандируют лояльное, демократичное отношение к участникам - у них участники разные. Тут тоже такой большой разброс технический. Инициатива на местах - очень хорошая инициатива. Очень хорошо, что она в Мурманске такую поддержку находит".

В юбилейной экспозиции представлены более 100 работ участников объединения разных лет. География авторов - от Германии до Узбекистана. А продлится выставка до 26 февраля.





