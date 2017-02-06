В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится страноведческий праздник «Саамы – дети Солнца и Ветра»

6 февраля в Международный день саамов в 11:30 в секторе литературы на иностранных языках состоится страноведческий праздник «Саамы – дети Солнца и Ветра».

Это ежегодный национальный праздник, который отмечают представители малочисленного народа севера в России, Норвегии, Швеции, Финляндии. Гости мероприятия, обучающиеся 2 класса Мурманского академического лицея, познакомятся с особенностями жизни и быта северного народа, узнают о традициях и обычаях. Детям расскажут о национальном флаге саамов, одежде, еде. Интересно будет узнать о существовании тотемных животных в саамской культуре: медведя, волка, оленя. Также будет предложено поиграть в подвижные игры: «Походка и рык медведя», «Саамский хоровод», послушать сказки, отгадать загадки о природе.

Гости праздника послушают саамскую музыку и узнают, почему саамов называют детьми Солнца и Ветра.



Мурманская областная детско-юношеская библиотека