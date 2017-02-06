Обсудить настоящее, поделиться своими воспоминаниями. В Мурманске пройдет вечер отдыха для людей старшего поколения "Танцплощадка"

8 февраля в 18.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет вечер отдыха для людей старшего поколения "Танцплощадка".

Дамы в вечерних платьях поправляют прически перед зеркалом. Кавалеры, одетые в костюмы, проходят в зал. В уютной обстановке Дворца культуры гости вечера смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, немного повеселиться, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах.

На "Танцплощадке" у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-90-36

Касса Дворца 45-43-23