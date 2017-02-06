В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования

В полицию Мурманска обратились представители одного из коммерческих банков. При рассмотрении кредитной заявки на сумму более 70 тысяч рублей представители банка засомневались в достоверности предоставленных жителем Мурманска 1989 года рождения сведений о месте работы и размере заработной платы.

Сотрудниками полиции по факту была проведена проверка, в ходе которой оперативники установили, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мурманчанин 1989 года рождения указал в графе «Место работы» одно из государственных учреждений областного центра. На самом деле в данной организации он не работает.

Подозреваемый в кредитном мошенничестве был установлен сотрудниками октябрьского отдела полиции и опрошен. Мужчина признался в совершении мошенничества и рассказал, что хотел приобрести дорогостоящее средство связи, однако необходимой суммы у него не было. В салоне сотовой связи ему предложили оформить кредит. Мужчина согласился, однако при заполнении кредитной заявки указал заведомо ложные сведения, так как на самом деле официально он нигде не работает.

В отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работаы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Желанное средство связи он так и не получил.

Полиция Мурманской области предупреждает граждан об уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области