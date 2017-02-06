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06.02.2017 09:42

"Галерея "М". В Мурманском областном художественном музее открылась выставка, посвящённая 25-летию творческого объединения художников

Алексей Котович.

"Галерея "М". В культурно-выставочном центре областного художественного музея - выставка, посвящённая 25-летию творческого объединения художников. В экспозиции - больше ста работ. Как участников клуба разных лет, так и гостей-художников, которые в течение этой четверти века выставляли свои полотна в галерее. Начиная с первой выставки, в 90-х годах, которую основатели клуба, так и назвали - "Живопись времён переворота", -Творцы всегда представляли интересные, подчас, необычные экспозиции актуального и альтернативного искусства. Вот и сейчас - сюрреализм, рядом пейзажи, выполненные в манере импрессионизма. Беспредметная живопись, экспрессивный портрет.
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