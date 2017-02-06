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06.02.2017 09:35

В Мурманске состоялись соревнования по многоборью спортивного комплекса ГТО и военизированная эстафета среди команд военно-патриотических клубов Заполярья

Яков Осетров.


"Лига ВПК". В региональном отделении ДОСААФ - соревнования по многоборью комплекса ГТО и военизированная эстафета. Участники - команды военно-патриотических клубов Мурманской области. Показали свой уровень подготовки, навыки в стрельбе, и самое главное - готовность к труду и обороне. Всё на "отлично". Победители представят Мурманскую область на Северо-Западном этапе игр в Санкт-Петербурге.
Начальник отдела военно-патриотического воспитания и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ в Мурманской области Андрей Руденко: "Мы планируем эти мероприятия проводить ежемесячно, по итогам года лучший клуб ВПК будет представлен к награде - то бишь переходящий кубок. Кубком этим и будем награждать".
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