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06.02.2017 09:27

Интерактивные видео-инсталляции, абстрактная алгоритмическая графика. В Мурманске завершился международный фестиваль "Инверсия"

Андрей Зайцев.


"Инверсия" в областном центре. Первый международный аудио-визуальный фестиваль завершил свою работу. На разных площадках участники - ни много, ни мало - меняли восприятие вечной мерзлоты, темноты и географической изоляции. Интерактивные видео-инсталляции, абстрактная алгоритмическая графика, море спецэффектов, звуков и цветов, чтобы развеять мифы, дать понять, что, например, темнота полярной ночи - это не жуткий мрак, а ещё одна возможность проявления света.
Художественный дуэт "Stain" (Москва) Сергей Титов, Александра Гаврилова: "Это не информативное, не изобразительное, не социально, не политично, а просто для души. Хотя ассоциативность, может быть. Тема этой работы - это чёрное и белое и их условность".
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