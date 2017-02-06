Интерактивные видео-инсталляции, абстрактная алгоритмическая графика. В Мурманске завершился международный фестиваль "Инверсия"

Андрей Зайцев.



"Инверсия" в областном центре. Первый международный аудио-визуальный фестиваль завершил свою работу. На разных площадках участники - ни много, ни мало - меняли восприятие вечной мерзлоты, темноты и географической изоляции. Интерактивные видео-инсталляции, абстрактная алгоритмическая графика, море спецэффектов, звуков и цветов, чтобы развеять мифы, дать понять, что, например, темнота полярной ночи - это не жуткий мрак, а ещё одна возможность проявления света.

Художественный дуэт "Stain" (Москва) Сергей Титов, Александра Гаврилова: "Это не информативное, не изобразительное, не социально, не политично, а просто для души. Хотя ассоциативность, может быть. Тема этой работы - это чёрное и белое и их условность".