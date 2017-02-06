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06.02.2017 09:20

Проблемы профилактики и лечения раковых заболеваний. В мурманской поликлинике №4 прошел День открытых дверей

Яков Осетров.

День открытых дверей - в 4-й мурманской поликлинике. Прием врачей, консультации. В центре внимания - проблемы профилактики и лечения раковых заболеваний. Ежегодно они поражают 3,5 тысячи северян. Каждый мог проверить здоровье, получить совет: что делать, если возникли пугающие подозрения? Важно регулярно проходить флюорографию. Отказаться от вредных привычек, правильно питаться, вести активный образ жизни и позитивно смотреть на мир.
Заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера Вячеслав Зинькевич: "Я призываю всех жителей Мурманска и Мурманской области - любите себя, заботьтесь о себе, обращайтесь в свои поликлиники - оттуда всё начинается, и возможности для ранней диагностики у здравоохранения нашей области есть".
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