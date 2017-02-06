Разговор о пенсиях и пенсионерах. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун встретилась с руководителем регионального отделения ПФ Галиной Чернышовой

Разговор о пенсионерах и пенсиях. Встреча губернатора Марины Ковтун с руководителем регионального отделения Пенсионного фонда Галиной Чернышовой. Темы - текущая работа и задачи на перспективу. Только что, - в соответствие с графиком, - завершили единовременные выплаты - 5000 рублей, которые федеральное правительство решило выдать вместо второй индексации всем категориям пенсионеров - бюджету это стоило 1 миллиард 200 миллионов рублей. Впереди - очередная индексация. До сих пор сбоев не было, да и с разъяснительной работой всё в порядке. Но планово надо сверять часы.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Для меня, как для главы региона, эта информация крайне важна - у нас 250 тысяч получателей различных видов пенсии - почти треть населения Мурманской области. Поговорим о материально-технической базе, о взаимодействии с комитетом по информационным технологиям - сейчас очень удобный инструмент по оказанию предоставления услуг. И, конечно, комитетом по соцзащите - вашим основным партнером, как и, в общем, правительство Мурманской области".