Гран-при - у северян! Воспитанники Детской театральной школы привезли награды из Великого Устюга

Любовь Дубова.

Северяне взяли Гран-при! Высокую награду воспитанники Детской театральной школы привезли из Великого Устюга. Там прошел третий международный фестиваль хореографического искусства "Время чудес". Участники - из 15 городов России. Мурманчане исполнили современные и народные танцы. Все, без исключения, номера - жюри отметило дипломами лауреатов первой степени. А еще ребят номинировали на получение Международной премии детского и молодежного творчества "ARTIS - 2017". Победителей объявят в конце года в Санкт-Петербурге.

Руководитель хореографической группы Детской театральной школы Наталья Пилипенко: "На любые конкурсы, куда бы мы ни ездили, всегда говорят: "Так дети владеют у вас актерским мастерством, если хореографический конкурс". А если это конкурс театральный, все говорят: "Какие у вас пластичные дети, дети просто развиты. Лучшая хореография спектакля".