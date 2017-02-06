"Скажи спасибо водителю!". В Мурманске прошла акция, направленная на безопасность пешеходов

Любовь Дубова.

По улицам Мурманска гуляет... - Зебра. Мультяшный герой в компании волонтеров привлекает внимание к акции "Скажи спасибо водителю!". Проводят ее инспекторы ГИБДД. Повод есть. Неутешительная статистика. С начала года только в областном центре - восемь сбитых пешеходов, один человек погиб. Вина, в большинстве случаев, водителей. Хотя и сами пешеходы нередко пренебрегают правилами дорожного движения.

Участница акции "Скажи спасибо водителю!" Анастасия Игонина: "Несмотря на то, что акция направлена была на пешеходов, откликнулись даже водители. Очень много бибикали нам в знак поддержки, очень многие останавливались, спрашивали - что это за акция, а будет ли еще, а где можно посмотреть. Проявляли живейший интерес, и мы благодарны всем".