Сегодня Международный день саамов

Яков Осетров, Елена Сивонен.

Ежегодный национальный праздник. Его отмечают в Скандинавии, Финляндии и России. В Мурманской области - больше полутора тысяч представителей саами. Сегодня - много мероприятий. Знакомство с традициями и бытом северного народа - в областной детско-юношеской библиотеке. Концерт саамского исполнителя в филармонии. В областной научной библиотеке уже прошел творческий вечер Ивана Матрёхина - известного саамского барда и поэта. Родом из Йоканьги. Его творчество - об исчезнувших селениях, затопленных во время строительства ГЭС. В стихах и песнях также и восхищение красотой и щедростью заполярной природы.





