Барельефы героев руками известного скульптора. В Мурманске продолжается работа по обновлению памятных досок Защитникам Заполярья

Любовь Дубова.

В Мурманске продолжают работу по обновлению памятных досок Защитникам Заполярья. После реставрации - в прошлом году - уже открыли таблички Михаилу Бабикову и Владимиру Щербакову. Сейчас в своей мастерской Александр Арсентьев воссоздает в глине образ Героя Советского Союза - Михаила Ивченко. Помогают фотографии из архива краеведческого музея. Следующий этап - формовка и перевод макета в твердый материал. Установка мраморной доски, уже с барельефом, через две недели.

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев: "В планах администрации и Совета депутатов - эту работу продолжать. Мы строим планы обновить доску Гагарину, Подстаницкому, идет работа, чтобы в Мурманске была памятная доска Зое Космодемьянской. Особенно большая работа администрации и Совета депутатов идет - создание парка-сквера имени Шабалина".





