Яков Осетров.

Отряд оперативных сотрудников полиции из городов и районов Мурманской области отправился на Северный Кавказ, в республику Ингушетия. На перроне железнодорожного вокзала их провожали руководство Управления МВД, родные и близкие. Для многих - это уже не первая служебная командировка. Практика предыдущих подтверждает, - важны хорошая подготовка, опыт и дисциплина. Этого нашим сотрудникам полиции не занимать. Их дежурство в нестабильных регионах необходимо, чтобы сохранить конституционный порядок.

Начальник отделения полиции по обслуживанию г. Гаджиево (ЗАТО Александровск) Ярослав Решетников: "Бешеные чувства! Конечно, волнения, оставляю семью на полгода, но мы к командировке готовились, знаем, что будем делать, поэтому - к службе готовы. - А нам остается только ждать скорейшего возвращения домой".





