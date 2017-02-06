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06.02.2017 08:35

Отряд оперативных сотрудников полиции из городов и районов Мурманской области отправился на Северный Кавказ

Яков Осетров.

Отряд оперативных сотрудников полиции из городов и районов Мурманской области отправился на Северный Кавказ, в республику Ингушетия. На перроне железнодорожного вокзала их провожали руководство Управления МВД, родные и близкие. Для многих - это уже не первая служебная командировка. Практика предыдущих подтверждает, - важны хорошая подготовка, опыт и дисциплина. Этого нашим сотрудникам полиции не занимать. Их дежурство в нестабильных регионах необходимо, чтобы сохранить конституционный порядок.
Начальник отделения полиции по обслуживанию г. Гаджиево (ЗАТО Александровск) Ярослав Решетников: "Бешеные чувства! Конечно, волнения, оставляю семью на полгода, но мы к командировке готовились, знаем, что будем делать, поэтому - к службе готовы. - А нам остается только ждать скорейшего возвращения домой".
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