В Баренцевом море СМБ "Мурманрыба" спешит на помощь к потерявшему ход маломерному судну

Алексей Елкин .



В эти минуты в восточной части Баренцева моря экипаж СМБ "Мурманрыба" готовится взять на буксир МРТР "Алтай". Маломерное рыболовецкое судно потеряло ход из-за поломки главного двигателя. Вспомогательный - исправен, но, в таких случаях, согласно международным жестким требованиям правил безопасности, необходима буксировка в порт. Эта задача сейчас выполняется силами Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства. Как сообщил начальник ФГБУ "Северный ЭО АСР" Росрыболовства Анатолий Леонтьев, - ситуация под контролем. Пострадавших - нет. После 16 часов 5 февраля "Мурманрыба" возьмет на буксир "Алтай". К утру 6 февраля аварийное судно должно быть доставлено в порт Мурманск. Напомним, это уже не первая спасательная операция с участием СМБ "Мурманрыба". Буквально 2 недели назад к мурманским причалам удалось привести траулер "Жемчужина", который потерял ход - далеко от берега и когда уже начинался сильный шторм.