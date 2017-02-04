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04.02.2017 11:40

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с руководителем регионального отделения Пенсионного фонда РФ Галиной Чернышовой

Анастасия Ярославская.

Разговор о пенсионерах и пенсиях. Встреча губернатора Марины Ковтун с руководителем регионального отделения Пенсионного фонда Галиной Чернышовой. Темы - текущая работа и задачи на перспективу. Только что, в соответствие с графиком завершили единовременные выплаты - 5000 рублей, которые федеральное правительство решило выдать вместо второй индексации всем категориям пенсионеров - бюджету это стоило 1 миллиард 200 миллионов рублей. Впереди - очередная индексация. До сих пор сбоев не было, да и - с разъяснительной работой всё в порядке. Но планово надо сверять часы.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Для меня, как для главы региона, эта информация крайне важна - у нас 250 тысяч получателей различных видов пенсий - почти треть населения Мурманской области. Поговорим о материально-технической базе, о взаимодействии с комитетом по информационным технологиям - сейчас очень удобный инструмент по оказанию предоставления услуг. И, конечно, комитетом по соцзащите - вашим основным партнером, как и в общем правительство Мурманской области".
Как отметила Галина Чернышова, за последние пять лет количество людей пенсионного возраста изменялось незначительно, при этом больше трети продолжают трудиться - это региональная специфика - страховая пенсия по старости - за работу в районах Крайнего Севера - назначается досрочно. Среди значимых направлений - получение материнского капитала. С начала действия программы в Мурманской области выдали уже почти 38 тысяч сертификатов. Что касается межведомственного взаимодействия - успешная работа по легализации "теневой" зарплаты, растет спрос на услуги МФЦ. В 2016 по линии Пенсионного фонда в центр обратились больше 25 тысяч северян.
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