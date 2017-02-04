4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Анастасия Русинова.

Сегодня - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В Мурманской области с каждым годом количество выявленных заболевших растет. За прошлый год - 3305 новых случаев. Врачи связывают это с современными возможностями диагностики и исследований. По статистике на первом месте - рак молочной железы. На втором - легких и трахеи. При любом подозрении, врачи отделения торакальной хирургии Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина проводят операцию, в результате ставят точный диагноз. Почти у половины пациентов рак обнаруживают на начальной стадии.

Заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Станислав Скрябин: "Из всего этого объема и нашей оперативной тактике это 45% оказываются со злокачественными образованиями. То есть если бы мы хирургически не внедрились, то они бессимптомно бы ходили бы наблюдались и ждали каких-то клинических проявлений или перехода в запущенную форму".

Основа здоровья - отказ от вредных привычек, правильное питание, активный образ жизни и позитивный взгляд на мир. Выявить болезнь на ранних стадиях можно и с помощью регулярных плановых медицинских обследований. Так, День открытых дверей сегодня в четвертой поликлинике Мурманска на Лобова-65 - с 10 утра.



