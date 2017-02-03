Поставленные задачи в Сирии выполнены успешно. Авиагруппа "Адмирала Кузнецова" возвращается в Североморск

Андрей Зайцев.

После успешного выполнения задач в Сирии авиагруппа "Адмирала Кузнецова" вернулась в Североморск. На аэродроме летчиков палубной авиации торжественно встретили - командование флота, личный состав ВВС и ПВО и конечно родные и близкие.

Последние месяцы для лётчиков палубной авиации Северного флота - это сотни боевых и ночных вылетов, спасательные операции, уничтожено более 1000 объектов террористов. Они вернулись, выполнив впервые в истории Военно-морского флота России столь сложную задачу.

Первые боевые задачи палубной авиации страны в новейшей истории государства. Время выбирает нас, а не наоборот. Их имена уже - в истории ВМФ Государства Российского. И всё это время, выполняя свою главную работу в небе, они думали о доме - родной землею, где их любят и ждут. Всё это время здесь за Полярным кругом надеялись на скорейшую встречу. Родные и близкие каждый день следили за новостями. Обеспечивали надёжный тыл для героев неба.

Блиц: "Это наша первая боевая, поэтому, мы не знали, чего нам ждать. Слава Богу, всё обошлось. Скоро сядет и наш папа. - Очень страшно, очень страшно было, в этот раз, наверное, самое страшное, самая волнительная у них была боевая служба. Ну, ничего, всё хорошо. Ура! Ура!!!"

Практически все полёты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Задачи выполнены. Вклад авианосной группы в дело стабильности в мировом масштабе, сейчас, по словам командующего Северным флотом, оценить сложно. Но то, что сделано уже многим дало понять, - кто есть кто.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Участие нашей палубной авиации, которых международное сообщество, наши партнёры, скорее всего, не ожидали, что будет такое напряжение. И будут достигнуты такие положительные результаты".

На встрече так же было сказано, что лётчики выполнили свою работу на "отлично". Это не просто военный или политический шаг. Это - пример.

"Под флагом Российской Федерации и флагом Военно-морского флота Российской Федерации, мы победим любого врага".

Депутат Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Геннадий Степахно: "Мы гордимся ими. Это - Герои! Я бы каждому, если была бы возможность, присвоил звание Герой России!"

Именно с воздуха в далёкой Сирии, наземные войска получали максимальную поддержку. Залог успеха каждой операции зависел от умений и навыков пилота.

Герой России, начальник морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин: "Любая бомба была положена в цель. А это - самое главное. Мы выполнили свыше 420 вылетов, поразили более 1,5 тысяч целей. Мы стреляли и бомбили очень точно. Это позволяло нашим наземным войскам, сирийским войскам выполнять свои обязанности очень высоко, очень спокойно, очень точно. То есть, нужно было - морская авиация сказала "Есть!". И мы выполнили эту задачу".

Кроме того, поставленные задачи требовали скорейшей модернизации действующей техники. Конструкторские бюро, испытатели, по словам профессионалов неба, сработали в кратчайшие сроки.