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03.02.2017 19:00

90 миллионов рублей инвестиций и порядка 25 рабочих мест. В Кировске откроют новое производство

Алексей Котович.

В Кировске в этом году построят и запустят в эксплуатацию завод по производству эмульсионных взрывчатых материалов. Инвестпроект стартует в апреле. Инициатор - предприятие "Карелвзрывпром", которое входит в крупнейший в России холдинг по производству промышленных взрывчатых веществ и взрывных работ. Компания готова обслуживать все горнодобывающие предприятия региона. Объем инвестиций первого этапа - 90 миллионов рублей. При этом в Кировске будут созданы порядка 25-ти новых рабочих мест.
Руководитель производственного подразделения ООО "Карелвзрывпром" в г. Кировске Сергей Муравьев:  "Основной костяк будет создаваться полностью из местных работников. Возможно, что мы будем обучать, брать молодых специалистов из институтов для дообучения и вовлечение их в наш производственный процесс. Потому что, к сожалению, круг специалистов очень узок. И воровать друг у друга кадры надо переставать".
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