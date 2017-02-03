Доступный спорт для северян. Мурманские депутаты проверили - как убираются спортплощадки

Наталия Бурдина.





Сегодня мурманские депутаты проверили — как убираются спортплощадки. Проехали на Баумана-20 и Кольский-139. Футбольные поля регулярно очищает техника. Подрядчики работают по договору с "Авангардом". Оба объекта — на балансе муниципального спорткомплекса. Также за учреждением закреплены территории возле "Домика моржей" и трасса КП-2 "Снежника". Содержание всех новых кортов, а их полсотни, лежит на плечах муниципалитета.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Наверное, за последние три года, в Первомайском округе три площадки, общее количество - их порядка 50. За последние годы мы модернизировали и фактически создали новые, если говорить своими словами, потому что те пустыри, которые остались - наследие тех 90-х, люди обращались и администрация все, что от нее зависело, делала и даже, я могу сказать, чуть больше".





