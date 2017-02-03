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03.02.2017 18:35

В Мурманске продолжается работа по обновлению памятных досок Защитникам Заполярья

Любовь Дубова.

Барельефы героев от известного скульптора. В Мурманске продолжается работа по обновлению памятных досок Защитникам Заполярья. Сегодня в своей мастерской Александр Арсентьев старается воссоздать в глине образ Героя Советского Союза - Михаила Ивченко. В этом ему помогают фотографии из архива краеведческого музея. Следующий этап - формовка и перевод макета в твердый материал. Мраморная доска с барельефом, уже через две недели вернется на прежнее место. Угол дома на одноименной улице.
Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев: "А в планах администрации и Совета депутатов эту работу продолжать. Мы строим планы обновить доску Гагарину, Подстаницкому, идет работа чтобы в Мурманске была памятная доска Зое Космодемьянской. Особенно большая работа администрации и Совета депутатов идет - создание парка сквера имени Шабалина".
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