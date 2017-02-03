Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Из Средиземного моря в Баренцево. Авиагруппа "Адмирала Кузнецова", с ноября прошлого года выполнявшая задачи по борьбе с терроризмом в Сирии, вернулась на родной североморский аэродром.

Веселое мычание - как показатель оздоровления "Туломы" и курса на дальнейшее развитие градообразующего предприятия.

Рабочий визит главы области в одно из крупнейших молочных хозяйств Заполярья.

Поле чудес на территории опережающего развития. Сувенирная лавка и производственный цех на месте бывшего поста ГИБДД и создание кировского механического завода. Первая ласточка Фонда моногородов.

Кто может сравниться с "Полярной звездой". Мурманск встретил новый пограничный сторожевой корабль 1 ранга, после испытания штормом прибывшего к месту постоянного базирования.

Поминальная молитва. Благотворительный концерт ансамбля Северного флота и лучших коллективов Кировки "Прерванный полет...".

Действительно ли люди хозяева Земли, как они привыкли думать? Фильм Федора Бондарчука "Притяжение" - понять смысл сквозь спецэффекты.

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