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03.02.2017 18:15

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Из Средиземного моря в Баренцево. Авиагруппа "Адмирала Кузнецова", с ноября прошлого года выполнявшая задачи по борьбе с терроризмом в Сирии, вернулась на родной североморский аэродром.
Веселое мычание - как показатель оздоровления "Туломы" и курса на дальнейшее развитие градообразующего предприятия.
Рабочий визит главы области в одно из крупнейших молочных хозяйств Заполярья.
Поле чудес на территории опережающего развития. Сувенирная лавка и производственный цех на месте бывшего поста ГИБДД и создание кировского механического завода. Первая ласточка Фонда моногородов.
Кто может сравниться с "Полярной звездой". Мурманск встретил новый пограничный сторожевой корабль 1 ранга, после испытания штормом прибывшего к месту постоянного базирования.
Поминальная молитва. Благотворительный концерт ансамбля Северного флота и лучших коллективов Кировки "Прерванный полет...".
Действительно ли люди хозяева Земли, как они привыкли думать? Фильм Федора Бондарчука "Притяжение" - понять смысл сквозь спецэффекты.
Эти и другие темы в программе "События недели". Смотрите передачу в воскресенье в 10:20.

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