Планы реализации в муниципалитетах Мурманской области программы формирования современной городской среды губернатор Марина Ковтун обсудила с депутатом Госдумы России Алексеем Лященко

Артем Дашевский.

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Госдумы Алексеем Лященко. В центре внимания новые проекты, которые были анонсированы на съезде партии "Единая Россия" в Москве. В частности, речь о программе "Парки малых городов". Софинансирование из федерального бюджета. Известно, что Мурманская область получит 115 миллионов рублей.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы сейчас прорабатываем те меры, которые должны лечь в основу создания этого плана. Плана работы в каждом муниципалитете. Это коснется и столицы Заполярья, и большей частью моногородов".

Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Лященко: "Я призываю и жителей Мурманской области, и руководителей муниципалитетов активно участвовать в этом проекте, для того, чтобы это было действительно всенародное обсуждение. Для того чтобы результат от партийных проектов был наиболее эффективным".













