В Заполярье с 1 февраля еще больше льготников смогут воспользоваться "городской картой поддержки"

Елена Ямаш.

С 1 февраля еще больше льготников смогут воспользоваться "городской картой поддержки". Такое право получили почетные доноры, региональные ветераны труда, приемные родители и другие мурманчане, плюс 15 тысяч человек. Благодаря социальной программе муниципалитета, которая действует с 2011 года, горожане экономят на различных товарах и услугах. Карта позволяет получить скидку в 5 и более процентов на широкий ассортимент продуктов питания, лекарств и прочие необходимые покупки.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "С прошлого года карта получила дополнительный функционал, кроме того, что она является дисконтной, она является и банковской. Муниципалитет ведет постоянную работу по привлечению новых партнеров к этой программе, и сегодня мы будем подписывать новые соглашения с еще семью партнерами, которые готовы нести социальную нагрузку".

Сейчас городская карта поддержки объединяет более 170 объектов торговли, общепита и сферы услуг. Это не только магазины, но и аптеки, кинотеатры, санатории, химчистки, бани, ателье и парикмахерские.

Генеральный директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Когда объединяются несколько предприятий в единые цели, я считаю, это большое значение. Вступив в эту программу, будем оказывать еще больше скидок для ветеранов, пенсионеров неработающих и ряд других граждан, которые войдут в эту программу".









