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04.02.2017 10:00

Вниманию водителей. Ограничение движения в Мурманске

В целях своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети Мурманска будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта на следующих участках:

– ул. Полярный Круг, с 08 до 20 часов 4 и 5 февраля;
– ул. Самойловой, от ул. Капитана Егорова до ул. Комсомольской, с 08 до 20 часов 4 февраля;
– ул. Баумана, от просп. Кольского до ул. Достоевского, с 20 часов 4 февраля до 08 часов 5 февраля;
– ул. Самойловой, от ул. Капитана Егорова до дома № 2 по ул. Самойловой, с 08 до 20 часов 5 февраля;
– ул. Ломоносова, с 20 часов 5 февраля до 20 часов 6 февраля;
–внутриквартальный проезд от ул. Беринга до дома № 168 по просп. Кольскому, с 20 часов 6 февраля до 08 часов 7 февраля;
– пер. Якорный, от дома № 19 по пр. Ледокольному до дома № 6 по пер. Якорному, с 08 до 20 часов 7 февраля ;
– ул. Магомета Гаджиева, с 8 до 20 часов 7 февраля;
– ул. Крупской, с 20 часов 7 февраля до 08 часов 8 февраля;
– ул. Мира, от ул. Старостина до ул. Скальной, с 20 часов 7 февраля до 08 часов 8 февраля;
–ул. Мира, от ул. Скальной до разворотного кольца общественного транспорта, с 8 до 20 часов 8 февраля.

Администрация г. Мурманска
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