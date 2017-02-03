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03.02.2017 16:21

Мурманские общественники отправились сегодня в рейд. Инспектировали магазин федеральной сети

Анастасия Ярославская.

Шли по сигналу о торговле просроченной продукцией. Параллельно обнаружили целый "букет" нарушений. Замечания - почти по каждому прилавку. Рыба перемороженная. Плодоовощная продукция - непонятно когда, где и кем выращенная. Хлебные полки, колбасные прилавки - претензии не только к условиям хранения - на взгляд проверяющих, недостаточно ведется работа и с поставщиками. Сроки изготовления на некотором товаре без лупы - не разглядеть. Мелковаты и площади. Аварийный выход заставлен, условий нет для людей с ограниченными возможностями.
Председатель Клуба молодых инвалидов "Валентина+" Артем Ермоленко: "Когда проходишь в проеме - у вас узкие проемы, там про колясочников речи даже не идет - он, вообще, не пройдет нигде у вас".
Член Совета регионального отделения "Объединение потребителей России" Святослав Ширвель: "Здесь на протяжении 25 листов нет ни одной благодарности - одни жалобы и ну по крайней мере то, что мы заметили, да - жалобы на хамское поведение, на хамское обращение, на просроченную продукцию".
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