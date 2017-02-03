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03.02.2017 16:07

В Апатитах открывается молодежный творческий фестиваль «Северный Арбат. Весна»

Сегодня в Апатитах открывается ставший уже традиционным молодежный творческий фестиваль «Северный Арбат. Весна». Фестиваль выступает площадкой для реализации молодежных творческих проектов, его номинанты и лауреаты награждаются дипломами, призами и памятными подарками, получают поддержку в развитии творчества. 

Участники фестиваля могут представить свои работы в различных направлениях: музыка, песня, поэзия и проза, театрализация и перфоманс, в том числе инструментальный, этно, фолк, танец, а также живопись, фото, видео, прикладное творчество, социальная реклама и другие творческие проекты.

Тема фестиваля в этом году – «Простые волшебные вещи». Участников и зрителей ждут концерты, литературные и танцевальные вечера, мастер-классы и другие мероприятия. Фестиваль продлится до 11 марта. 

Подробная программа представлена на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Организатором Х фестиваля «Северный Арбат. Весна» выступает Совет молодежных организаций города Апатиты – победитель конкурса проектов и программ региональных молодежных и детских общественных объединений на 2017 год – при поддержке министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. 

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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