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03.02.2017 15:47

Танкисты Северного флота готовятся к «Танковому биатлону-2017»

В рамках подготовки к «Танковому биатлону-2017» на заполярных полигонах в Мурманской области проводятся тренировки с экипажами танков Т-72Б3 сухопутных и береговых войск Северного флота.

Более 40 танковых экипажей отрабатывают вождение по пересеченной местности с преодолением специальных препятствий, которые предусмотрены правилами армейских игр: «колейный мост», «косогор», «противотанковый ров», «змейка». Особенностью подготовки танкистов стало сложное маневрирование в условиях снежного покрова, толщина которого на отдельных участках трассы составляет от 100 до 200 см.
Кроме того, в ходе тренировок выполняется один из сложнейших элементов «Танкового биатлона» – так называемая «фланговая стрельба», когда экипаж танка Т-72Б3, который движется вдоль мишенного поля, должен поразить различные мишени, находящиеся на удалении от 900 до 2200 метров. При этом большое внимание уделяется слаженности действий экипажа танка, так как наводчику-оператору необходимо определить дальность до цели, а механику-водителю вести боевую машину с постоянной скоростью.
В ежедневном режиме проводится контрольный осмотр танков, а по окончании каждого дня тренировок танковый экипаж выполняет плановое техническое обслуживание и подготовку боевой машины к мероприятиям следующего дня.
По результатам отборочных состязаний во второй декаде февраля будут отобраны четыре танковых экипажа для участия в Армейских международных играх.
Всего в состязаниях и конкурсах по морской, воздушной и полевой выучке на Северном флоте участвуют около 4 тыс. военнослужащих, при этом задействовано более 350 единиц военной техники.


Пресс-служба Северного флота
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