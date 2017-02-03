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03.02.2017 15:41

Госавтоинспекция Мурманской области предупреждает об ухудшении погоды

На территории Мурманской области ожидаются обильные снегопады. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает о мерах безопасности в период неблагоприятных погодных условий.

В таких условиях коэффициент сцепления колес снижается в 1,5 раза. Движения водителей должны быть максимально плавными, чтобы избежать заноса. Особенно это касается начинающих водителей, которые еще не обладают нужными навыками в управлении транспортным средством в снежную погоду.
Во время движения следует заранее снижать скорость. Кроме того, лучше всего избегать неожиданных поворотов и резких торможений. Будьте внимательны при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и движении возле детских садов и школ. Не забывайте о безопасной дистанции и боковых интервалах.
Также автоинспекторы рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте без веских причин.
В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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