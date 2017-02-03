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03.02.2017 18:20

Кольская АЭС: Школьники Росатома собирают портфель пятёрок

В информационном центре Кольской АЭС стартовала новая отраслевая  программа поощрения учеников за отличную успеваемость «Школьник Росатома: собери портфель пятерок».

По итогам первого полугодия 26 лучших учеников Полярных Зорь с 7 по 11 классы собрали свои «портфели пятерок» и были награждены за отличную работу. Это инновационная практика проекта «Школа Росатома». Оцениваются не только успеваемость, но и участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, проектах, наличие творческих и исследовательских работ. Итоги будут подводиться в конце каждого полугодия.
 «Кольская АЭС заинтересована в том, чтобы как можно больше школьников принимали участие в интеллектуальных конкурсах по профильным для атомной энергетики предметам, - пояснил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов. Наряду с подготовкой старшеклассников к поступлению в технические вузы страны, важная цель проекта «Школа Росатома» - формирование будущего кадрового резерва для атомной отрасли».

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС
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