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03.02.2017 16:47

Возвращение домой. Экипажи палубной авиации начали перелеты с крейсера "Адмирал Кузнецов" в Североморск

Андрей Зайцев.


После успешного выполнения поставленных задач в Сирии, самолеты и вертолеты палубной авиации Северного флота начали перелеты с тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" на аэродром базирования  в Североморске.
Слезы радости, жаркие объятия, слова - гордость, слава и честь. Так сегодня встречали летчиков. Самолеты и вертолеты палубной авиации Су-33 и МиГ-29К, Ка-52, Ка-29 и Ка-27 выполнили перелет с тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" на аэродром базирования в Мурманской области, после успешного выполнения поставленных задач в Сирийской Арабской Республике. Впервые в истории военно-морского флота России самолетами палубной авиации решались задачи с нанесением ударов по наземным объектам, непосредственно с корабля. Нанесено поражение более 1000 объектам террористов. Поход закончен, экипажи вернулись домой.
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