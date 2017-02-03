Северяне - призеры Всемирной Универсиады. Медали в копилку сборной России принесли Анастасия Егорова и Сергей Шимбуев

Любовь Дубова.

С успешным выступлением спортсменов поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Как отмечено в телеграммах — цитата: "Мы испытываем гордость за мурманскую школу биатлона и кировскую школу фристайла". Горнолыжник Сергей Шимбуев завоевал серебро в дисциплине могул. У Анастасии Егоровой - бронза в спринтерской гонке на семь с половиной километров. Напомним, XXVIII Всемирная Универсиада проходит в эти дни в крупнейшем городе Казахстана - Алматы. Россияне лидируют в медальном зачете.





